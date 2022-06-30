البحرين ومصر توقعان عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

المصدر: المنامة - وام

وقعت مملكة البحرين ومصر عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بحضور الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

شملت الاتفاقيات ومذكرت التفاهم، التي جاءت على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس المصري للمنامة واختتمها أمس، مجالات التعاون الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، والاستثمار، والتعاون القانوني والقضائي، وتنمية الصادرات، وتنظيم المعارض، وحماية البيئة، والتربية والتعليم، وخدمات الشحن البحرية والجوية، والتعاون بين محافظة العاصمة بمملكة البحرين ومحافظة القاهرة بمصر.

وكان العاهل البحريني والرئيس المصري قد عقدا اجتماعاً ثنائياً تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية المتميزة وسبل تطوير أطر التعاون المشترك بين البلدين في شتى المجالات، والتأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن اللقاء تطرق كذلك إلى الأوضاع المستجدة في المنطقة العربية بجانب عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية موضع الاهتمام المشترك.

وخلال مراسم توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، قام وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني بتسليم نظيره المصري سامح شكري شهادة منح مصر حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في مراكز الحوسبة السحابية القائمة في مملكة البحرين.

كما سلم وزير الصناعة والتجارة البحريني زايد بن راشد الزياني، وزير الخارجية المصري شهادة اعتماد مصر صفة الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.

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