معدل البطالة يتراجع في روسيا إلى أدنى مستوى تاريخي له

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية "روستات"، أمس الأربعاء، أن معدل البطالة في روسيا انخفض إلى أدنى مستوى تاريخي جديد بلغ 3.9%، وذلك بعد أن كان الحد الأدنى للبطالة 4% في أبريل الماضي.

وتشير بيانات "روستات" : "في مايو 2022 ، تم تصنيف 2.9 مليون شخص في سن 15 عامًا فأكثر على أنهم عاطلون عن العمل (وفقًا لمنهجية منظمة العمل الدولية). وبلغ معدل البطالة بين السكان الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر في شهر مايو 3.9% (دون استثناء العامل الموسمي)".

وأضافت أنه بنهاية مايو 2022 ، تم تسجيل 0.9 مليون مواطن عاطل عن العمل في أجهزة خدمة التوظيف، بينهم 0.7 مليون لا يعمل، بما في ذلك 0.5 مليون شخص حصلوا على إعانات بطالة. ارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 851 ألف شخص مقارنة بـ847 ألف شخص في نهاية أبريل الماضي.

وتسعى روسيا من خلال برنامج "تعزيز عمالة السكان" الحكومي، إلى تهيئة الظروف لتكوين ثقافة العمل الآمن وزيادة فعالية التدابير الرامية إلى الحفاظ على حياة وصحة الموظفين.

ووفقًا لقرار حكومي نُشر على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية على الإنترنت، في وقت سابق، لا ينبغي أن يكون مستوى البطالة المسجلة في روسيا بحلول عام 2030 أعلى من 1%،

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