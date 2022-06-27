الأردن.. وفيات وعشرات الإصابات بتسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة (فيديو)
أكد مصدر أمني أردني ارتفاع عدد الوفيات بتسرب غاز سام من صهريج في ميناء العقبة، إلى 5 وفيات و70 إصابة.
وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام في الأردن أنه وفي أثناء الأعمال اليومية في ميناء العقبة اليوم الاثنين، وقعت حادثة سقوط لصهريج معبأ بمادة غازية سامة أثناء نقله، مما أدى الى تسرب الغاز في الموقع.
وأضاف أنه جرى على الفور عزل المنطقة وباشر المختصون التعامل مع الحادثة، فيما قام الدفاع المدني بنقل عدد من الإصابات للمستشفى وجميعهم قيد العلاج.
#عاجل— جريدة الغد (@AlghadNews) June 27, 2022
فيديو متداول لتسرب الغاز السام في ميناء العقبة بعد سقوط صهريج ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين بالاختناقhttps://t.co/mWl48uVGxl pic.twitter.com/bC7fNeQyuL
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