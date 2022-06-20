معرض صور اوكراني للدبابات الروسية المدمرة

المصدر: د ب أ

تعتزم أوكرانيا إطلاق معرض يجوب أنحاء أوروبا لعرض المركبات العسكرية الروسية المدمرة، حيث تسعى جاهدة للحفاظ على اهتمام الرأي العام بشأن الحرب.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف قوله في مقابلة مع محطة بولسات التليفزيونية البولندية: "سوف نساعد في ضمان وصول الدبابات الروسية إلى أوروبا، لكن كخردة".

وتعتزم أوكرانيا اطلاق المعرض في وارسو قبل الانتقال إلى برلين وباريس ومدريد ولشبونة.

وتقول أوكرانيا إن روسيا تكبدت نحو 1477 دبابة و3588 مركبة مدرعة منذ بدء الغزو في فبراير الماضي. ويتم حاليا عرض بعض الصواريخ والدبابات الروسية المحترقة وغيرها من المركبات العسكرية في وسط كييف.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين على توفير المزيد من الأسلحة لجيشها، الذي يتعرض لقصف كثيف من نيران المدفعية الروسية في شرق البلاد.

ومع ذلك، يتراجع الاهتمام بالحرب من أذهان الرأي العام في الكثير من الدول الأوروبية، مع تركيز المواطنين بشكل متزايد على أزمة غلاء المعيشة المتزايدة.

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