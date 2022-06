ترامب يدبلج فيديو يظهره وهو يُسقط بايدن عن الدراجة ! .. فيديو

في الوقت الذي تفاعل العديد من الأميركيين مع فيديو سقوط الرئيس الأميركي جو بايدن عن دراجته الهوائية أمس، لم يتغيب الرئيس السابق دونالد ترامب عن إبداء برأيه.

فقد نشر ترمب عبر حسابه في موقع Truth Social، فيديو مدبلج، ظهر فيه وهو يمارس رياضة الغولف، ثم حين يضرب الكرة تظهر لحظة سقوط بايدن من على دراجته، فيظهر وكأنه استهدف رأس الرئيس الحالي بكرته.

وقد أثار الفيديو المدبلج غضب النقاد من مؤيدي الرئيس الحالي، فيما أثنى عليه مؤيديو ترمب.

وكان البيت الأبيض نشر أمس فيديو أظهر لحظة سقوط بايدن من على دراجته أثناء ممارسة الرياضة مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما في "ريهوبوث بيتش" في ديلاوير، خلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط صور.

فيما أكد الرئيس بعد الحادث أنه بخير.

وقضى في وقت لاحق عدة دقائق يتجاذب أطراف الحديث مع الأشخاص الذين تجمعوا لمشاهدته على الدراجة.

يشار أن صحة بايدن البالغ من العمر 79 عاما، كانت أثارت سابقاً بعض التساؤلات، إلا أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان-بيير، التي عينت حديثاً خلفاً لجين ساكي، أكدت قبل أيام أنه في أفضل أحواله، وأن صحته ممتازة، بل و "لا يمكن لشاب أن يجاريه" !

BREAKING: Former President of the United States of America, Donald J. Trump, takes to Truth Social to comment on Joe Biden's recent bicycling mishap with golfing video mocking the situation 😆 pic.twitter.com/hGpdiCIXSB