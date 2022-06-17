بوتين: علاقات روسيا وأوكرانيا ستعود إلى طبيعتها بعد العملية العسكرية

المصدر: رويترز

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة في المنتدى الاقتصادي بمدينة سان بطرسبرج إن روسيا تتوقع استعادة العلاقات مع أوكرانيا بعد انتهاء "العملية العسكرية الخاصة" في ذلك البلد.

وأضاف بوتين، خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع رئيس قازاخستان قاسم جومارت توكاييف "عاجلا أم آجلا، سيعود الوضع إلى طبيعته".

كانت روسيا قد أرسلت عشرات الآلاف من جنودها إلى أوكرانيا في 24 فبراير فيما أطلقت عليه "عملية عسكرية خاصة" لنزع السلاح واجتثاث ما وصفتها "بالنازية" في أوكرانيا.

وتقول أوكرانيا والدول الغربية إن ذلك ذريعة لشن حرب عدوانية غير مبررة.

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