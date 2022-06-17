رئيسة تحرير روسية: "سأحاور بوتين اليوم.. ماذا ستسألونه لو كنتم مكاني ؟" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كتبت رئيسة تحرير شبكة "روسيا اليوم" مارغريتا سيمونيان على حسابها في "تويتر" معلنة أنها ستدير جلسة الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم في نطاق منتدى سان بطرسبوغ الاقتصادي الدولي.

وفتحت رئيسة تحرير شبكة RT الباب أمام متابعيها لاقتراح اسئلتهم للرئيس الروسي، مانحة فرصة فريدة في أن تصل انشغالات وتساؤلات الكثيرين في جميع أنحاء العالم إلى بوتين.

وتابعت سيمونيان في نفس التغريدة في صيغة سؤال تقول: ماذا كنتم ستسألون بوتين لو كنتم مكاني؟

ودعا موقع "روسيا اليوم"، جميع متابعيه إلى "إرسال أسئلتهم واستفساراتهم التي يودون أن يسمعوا رأي وموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيالها في هذا الظرف العالمي الاستثنائي".

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