أنباء عن اختفاء أطفال في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا

المصدر: د ب أ

ترددت أنباء عن اختفاء عدد كبير من الأطفال كان تم إيداعهم في مؤسسات بالمناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا، بحسب إشارات تلقتها لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا خلال زيارة للبلاد.

وقالت عضو اللجنة جاسمينكا دسومهورين إنه من الضروري "التحقيق في تقارير أخرى بشأن النقل المزعوم للأطفال الذين تم وضعهم في مؤسسات في الأراضي المحتلة مؤقتا إلى الاتحاد الروسي وكذلك المعلومات بشأن المواطنة المعجلة وعمليات التبني لبعض هؤلاء الأطفال".

وبحسب دسومهورين، لم يتسن للجنة التحقق مبدئيا من التقارير نفسها لأنه لم يمكنها الانتقال إلى الأراضي المحتلة، غير أنها تعتزم متابعة المسألة. واكتفت دسومهورين بالتحدث عن اختفاء عدد كبير من الأطفال.

ومن ناحية أخرى، تحدث رئيس اللجنة إريك موسه عن زيارات لبوتشا وإربين حيث تحدث الناس للجنة عن القتل التعسفي للمدنيين والدمار ونهب الممتلكات، وكذلك عن هجمات على البنية التحتية بما في ذلك المدارس.

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