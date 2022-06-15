كيشيدا أول رئيس وزراء ياباني يحضر قمة لحلف الأطلسي

المصدر: د ب أ

يعتزم رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حضور قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في وقت لاحق هذا الشهر، ليصبح أول رئيس وزراء ياباني يشارك في مثل هذا الاجتماع للحلف العسكري.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، أعلن كيشيدا قرار حضور الاجتماع خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء بمناسبة اختتام الدورة البرلمانية الحالية.

يشار إلى أن اليابان أدت دورا رئيسيا في دعم الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لفرض عقوبات ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب غزو أوكرانيا، وقال كيشيدا إن حضوره سوف يساعد في التأكيد على أن هناك ثمنا باهظًا لانتهاك القواعد الدولية.

يشار إلى أن استطلاعات الرأي تظهر دعما شعبيا واسعا لموقف رئيس الوزراء كيشيدا المتشدد تجاه روسيا وأيضا لسياسات الحكومة اليابانية في مواجهة وباء كورونا، حيث تتمتع اليابان بواحد من أقل معدلات الوفيات المرتبطة بالفيروس بين الاقتصادات المتقدمة.

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