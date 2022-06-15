وفاة زوجة وزير الداخلية التونسي متأثرة بإصابتها في حادث انفجار قبل شهر

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأربعاء وفاة زوجة وزير الداخلية توفيق شرف الدين متأثرة بإصابتها في حادث انفجار غثر تسرب غازي في مقر سكنهما قبل نحو شهر.

وقالت الوزارة إن الوفاة جاءت نتيجة تدهور حالتها الصحية دون أن تذكر المزيد من التفاصيل.

ويوم 16 مايو الماضي أعلنت الوزارة أن مقر سكن الوزير شهد انفجارا بسبب تسرب غازي أسفر عن تعرض زوجته "لإصابات طفيفة" نقلت على أثرها إلى مستشفى الحروق البليغة في ولاية بن عروس القريبة من العاصمة فيما لم يتعرض الوزير لأي أضرار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news