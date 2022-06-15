السعودية : 3 وفيات و 1033 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء ، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الوباء إلى 9179.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى تسجيل 1033 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجماِلي الإصابات في المملكة إلى 781 ألفا و168.

كما لفتت إلى تسجيل 861 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من الوباء في المملكة إلى 762 ألفا و215 .

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