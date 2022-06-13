عايشت 14 رئيسًا أمريكياً .. ملكة بريطانيا ثاني أكثر الملوك حكمًا في تاريخ البشر !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أصبحت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية في المرتبة الثانية في قائمة أكثر الملوك حكمًا في تاريخ البشرية.

وتفوقت الملكة إليزابيث الثانية في هذه القائمة على ملك تايلاند "بوميبون أدولياديتا" (راما الرابع) الذي حَكم من عام 1927 إلى عام 2016 أي 70 عامًا و126 يومًا. وبهذه الصورة أصبحت الملكة البريطانية البالغة من العمر 96 عامًا على بُعد أقل من عامين من الرقم القياسي المطلق.

وتعود المرتبة الأولى في القائمة المذكورة إلى الملك الفرنسي لويس الرابع عشر (1638- 1715) الذي حكم لمدة 72 عامًا و110 أيام.

وفي سبتمبر عام 2015 تفوقت إليزابيث الثانية على الرقم القياسي للملكة فيكتوريا (1819- 1901) من حيث طول وقت وجودها على العرش.

ووفق "سكاي نيوز عربية" تُعد الملكة البريطانية حاليًا أكبر رئيس دولة سنًّا، وكذلك أطول الملوك سنًّا بين النساء.

ولم يُعرف حتى الآن تاريخ حكم ملك دولة سوازيلاند (آلان إيسواتيني)، سوبوزا الثاني الذي تم إعلانه الزعيم الأعلى في بلاده في سن 4 أشهر وحَكَم لمدة 82 عامًا و254 يومًا.

وزارت الملكة إليزابيث الثانية خلال حكمها أكثر من 100 دولة، وشاركت في أكثر من 21 ألف فعالية، وأعطت موافقتها الملكية على 4 آلاف قانون، واستقبلت أكثر من 112 زعيمًا عالميًّا قاموا بزيارات إلى لندن. وخلال فترة حكمها تم استبدال 14 رئيسًا للوزراء في بريطانيا، وفي الولايات المتحدة 14 رئيسًا.

واحتفلت بريطانيا هذا الشهر بالذكرى السنوية السبعين لحكم الملكة إليزابيث الثانية.

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