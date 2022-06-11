زيلينسكي يحذر من مجاعة عالمية بسبب روسيا

المصدر: كييف - د ب أ

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مجاعة عالمية نتيجة للحرب الروسية ضد بلاده وحصار موسكو الذي يمنع تصدير الحبوب الأوكرانية.

وقال للحضور في منتدى "حوار شانجري لا" الأمني في سنغافورة الذي انضم إليه عبر رابط فيديو: "إذا لم نستطع تصدير غذائنا فسوف يواجه العالم أزمة غذاء حادة ومجاعة في كثير من البلدان".

وأضاف أن نقص الغذاء يمكن أن يؤدي إلى فوضى سياسية وإلى الإطاحة بالحكومات في بعض الدول.

ومنذ بداية الحرب، تحاصر البحرية الروسية العديد من الموانئ الأوكرانية، ما حال دون تصدير الحبوب من البلاد، وهي رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم. وهناك ملايين الأطنان من الحبوب عالقة في أوكرانيا.

وتتهم كييف أيضا روسيا بسرقة كميات كبيرة من الحبوب، بينما تقول موسكو إن جارتها هي المسؤولة عن ارتفاع أسعار الغذاء بسبب رفضها إزالة الألغام حول الموانئ. وتقول أوكرانيا إنها تستخدم الألغام للدفاع عن نفسها من السفن الحربية الروسية.

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