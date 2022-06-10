تواصل مرافعات الادعاء في قضية اعتداءات 13 نوفمبر بفرنسا

المصدر: باريس - أ.ف.ب

واصل الممثلون الثلاثة لمكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب أمس، مرافعاتهم التي بدأت الأربعاء في محاكمة المتهمين باعتداءات 13 نوفمبر 2015. وخلال اليوم الأول من المرافعات، بدا محامو الادعاء صارمين حيال المتهمين الـ14 الحاضرين للجلسة، ورفضوا نقطة تلو الأخرى التفسيرات التي قدموها لتبرئة أنفسهم خلال جلسات الاستماع التي استمرت تسعة أشهر. وتنتهي جلسات الاتهام أمام محكمة الجنايات الخصوصية اليوم بطلب عقوبات لصلاح عبدالسلام العضو الوحيد الذي لايزال على قيد الحياة من المجموعات المسلحة التي تسببت في موت 130 شخصاً في باريس وضاحية سان دوني (منطقة باريس) و19 متهماً آخر، يحاكم ستة منهم غيابياً. ويمكن أن تصل عقوبة 12 منهم إلى السجن مدى الحياة، وسبعة آخرين السجن لمدة 20 عاماً، وواحد السجن ست سنوات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news