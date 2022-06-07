مبعوث أميركي: لهجة كوريا الشمالية تشير إلى احتمال استخدامها أسلحة نووية

المصدر: واشنطن - رويترز

قال سونغ كيم الممثل الأميركي الخاص لكوريا الشمالية اليوم الثلاثاء إن المسؤولين الكوريين الشماليين يستخدمون لهجة يمكن أن تشير إلى اعتزامهم استخدام أسلحة نووية تكتيكية، وذلك بعد أن أطلقت بيونغ يانغ عددا "لم يسبق له مثيل" من الصواريخ الباليستية هذا العام.

وأضاف كيم في مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن كوريا الشمالية تستعد لإجراء تجربة نووية سابعة، بحسب تقديرات واشنطن.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news