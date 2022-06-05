مقتل طيارين عسكريين أردنيين بسقوط طائرة تدريبية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن ناطق عسكري أردني اليوم عن سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي أثناء جولة تدريبية ما أدى إلى مقتل طيّارين عسكريين اثنين.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا" صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، تعرضت إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني من نوع (GROB) إلى خلل فني أثناء جولة تدريبية، مما أدى إلى سقوطها في أرض خالية في منطقة الرمثا بمحافظة إربد.

وبين المصدر "أنه نتج عن سقوط الطائرة استشهاد كل من الرائد الطيار بلال مشهور أحمد الشوفيين، والنقيب الطيار بهاء محمد مصطفى أبو غنمي، بعد أن تم نقلهما إلى مستشفى الملك عبدالله الأول الجامعي".

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