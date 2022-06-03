قصر باكنجهام: الملكة مرهقة ولن تحضر قداس الشكر اليوم !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال قصر باكنجهام، إن الملكة إليزابيث الثانية لن تحضر قداس الشكر اليوم الجمعة، والذي يقام بمناسبة مرور 7 عقود على توليها العرش .

وكان من المقرر أن تحضر الملكة القداس في كاتدرائية القديس بولس في اليوم الثاني من الاحتفالات باليوبيل البلاتيني لذكرى جلوسها على العرش.

وظهرت في وقت سابق امس الخميس من شرفة قصر باكنجهام وهي تلوح لآلاف المهنئين.

وقال القصر "استمتعت الملكة كثيرا بموكب عيد ميلادها امس والعرض الجوي لكنها شعرت ببعض الإرهاق".

وأضاف "مع الأخذ في الاعتبار الرحلة والنشاط المطلوبين للمشاركة في القداس الوطني للشكر في كاتدرائية القديس بولس، رأت جلالة الملكة، بعد تردد كبير، أنها لن تحضر".

وبدأت الاحتفالات بعرض عسكري في وسط لندن يقام سنويا، وشارك فيه 1500 جندي وضابط على أنغام الموسيقى العسكرية في زيهم الرسمي التقليدي.

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