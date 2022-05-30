أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة حبوبها

المصدر: كييف - د ب أ

قالت أوكرانيا اليوم الاثنين، إن صور الأقمار الصناعية كشفت أن روسيا تسرق حبوبها من المناطق المحتلة مع دخول الحرب شهرها الرابع، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونقلت بلومبرغ عن نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس فيسوتسكي قوله في مقابلة مع قناة "آي سي تي في" التلفزيونية المحلية إن صورا من شركة ماكسار تكنولوجيز كشفت عمليات لتحميل الحبوب على السفن الروسية ليتم شحنها إلى خارج البلاد. وأضاف المسؤول الأوكراني أن "اللصوص يحاولون بيعها في الأسواق الرمادية والسوداء".

وتتهم أوكرانيا، وهي واحدة من أكبر المنتجين الزراعيين في العالم، روسيا منذ أسابيع بالاستيلاء على حبوبها من الأراضي التي احتلتها ومحاولة بيعها في الخارج. ورفضت روسيا هذه الادعاءات ، وقالت إن الاتحاد الأوروبي هو الذي يحول شحنات الغذاء من أوكرانيا.

وقال فيسوتسكي اليوم الاثنين إنه تمت مصادرة أكثر من نصف مليون طن من الحبوب من المناطق الجنوبية الشرقية، ومن بينها خيرسون وزابوريجيا ولوهانسك ودونيتسك. وكرر الاتهامات بأن موسكو حاولت بيع شحنات إلى دول عدة غير أن هذه المحاولات باءت بالفشل.

وأعلنت روسيا التي تمنع شحن الصادرات الزراعية من الموانئ الأوكرانية منذ عدة أسابيع، في وقت سابق اليوم الاثنين، أنها بدأت في استيراد الحبوب من منطقة خيرسون المطلة على البحر الأسود.

وقال نائب رئيس الإدارة العسكرية الموالية لروسيا في خيرسون، كيريل ستريموسوف، لوكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية، اليوم الاثنين إن "تصدير محصول العام الماضي إلى روسيا قد بدأ".

وأوضح ستريموسوف أن الهدف من ذلك هو توفير مساحة للمحصول الجديد في المخازن، وأضاف أنه لهذا السبب تم بيع جزء من مخزون الحبوب إلى روسيا، دون أن يذكر أي تفاصيل بشأن الظروف التي أعطى المزارعون محصولهم بموجبها للروس.

وأفادت تقارير بأنه قد تم شحن كميات كبيرة من ميناء ماريوبول، الذي سيطرت عليه القوات الروسية مؤخرا.

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