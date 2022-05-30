القبض على زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت شبكة فوكس نيوز الأمريكية أن سلطات ولاية كاليفورنيا ألقت القبض على بول بيلوسي زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديموقراطية نانسي بيلوسي، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول في وقت متأخر من ليلة السبت.

وتم القبض على بول بيلوسي في مقاطعة نابا في ولاية كاليفورنيا الساعة 11:44 مساء السبت ووجهت إليه تهمة القيادة تحت تأثير الكحول.

وتم احتجازه في السجن الساعة 04:13 صباح الأحد، وأفرج عنه في الساعة 7:26 بكفالة بمبلغ 5000 دولار.

وتزوج بول بيلوسي البالغ من العمر 82 عامًا من نانسي عام 1963.

وقال متحدث باسم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها لن تعلق على هذه الأمور الخاصة التي حدثت أثناء تواجدها في الساحل الشرقي.

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