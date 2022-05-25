مسؤولون روس: بوتين سيغادر السلطة قريبًا والنقاش حالياً حول خليفته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف مسؤولون بالكرملين الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين، سيغادر السلطة قريبًا، مشيرين إلى أن نقاشات تجري في الوقت الحالي؛ حول الشخصية التي ستخلفه في الحكم.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إنه يجري الآن في روسيا عدم توافق حول الرئيس الروسي، حيث أن رجال الأعمال أصبحوا يعانون من اختناق اقتصادي على خلفية العقوبات المفروضة عليهم من الغرب.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هناك العديد من المسئولين الروس أصبحوا غير راضين عن أداء بوتين خلال الفترة الأخيرة، حيث أنهم يرون أنه افتعل أسبابًا لشن الحرب.

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