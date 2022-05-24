الكشف عن مخطط لاغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت مجلة "فوربس" الأميركية عن مخطط لاغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن في مدينة تكساس بولاية دالاس وذلك في نوفمبر الماضي.

وقالت إن "الناشط المزعوم مرتبط بتنظيم داعش وسافر إلى دالاس لتصوير منزل الرئيس الأسبق، وكان يأمل أن يتسلل المتعاونين معه عبر الحدود المكسيسكية".

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه كشف المخطط من خلال عمل اثنين من المخبرين السريين ومراقبة حساب المخطط المزعوم على منصة WhatsApp المملوكة لشركة Meta.

ووفقا لمكتب التحقيق الفيدرالي فإن المشتبه به قال إنه "يريد اغتيال بوش لأنه شعر أن الرئيس السابق مسؤول عن قتل العديد من العراقيين وتفكيك البلاد بعد الغزو العسكري الأمريكي عام 2003".

وكشفت مذكرة الـFBI أن منظم المؤامرة كان موجودا في الولايات المتحدة منذ عام 2020 وكان لديه طلب لجوء معلق، مشيرة إلى أن العملاء الفيدراليين استخدموا مصدرين سريين مختلفين للتحقيق في المؤامرة، أحدهما ادعى تقديم المساعدة للحصول على وثائق هجرة وإثبات مزيفة، والثاني عميل مزعوم لمهرب الأشخاص المزعوم، والذي كان على استعداد لدفع آلاف الدولارات لإحضار عائلته إلى الولايات المتحدة.

وفي نوفمبر كشف المشتبه به لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن مؤامرة اغتيال بوش وسأل المصدر السري عما إذا كان يعرف كيفية "الحصول على نسخة طبق الأصل أو مزورة من الشرطة أو هويات وشارات مكتب التحقيقات الفيدرالي للمساعدة في تنفيذ العملية، وما إذا كان من الممكن تهريب المتآمرين إلى خارج البلاد بنفس الطريقة التي دخلوا بها بعد انتهاء مهمتهم".

وقال المحققون إن المهرب المزعوم قال إنه يريد أيضا العثور على جنرال عراقي سابق واغتياله لأنه ساعد الأميركيين خلال الحرب وكان يعتقد أنه يعيش بهوية وهمية في الولايات المتحدة.

وقالت المذكرة إن المخطط المزعوم زعم أنه جزء من وحدة تسمى "الرعد"، والتي كان يقودها طيار عراقي سابق كان متمركزاً في قطر حتى وفاته مؤخراً، مبينة أن الوحدة كانت سترسل ما يصل إلى سبعة أعضاء منها إلى الولايات المتحدة لقتل بوش.

وكانت وظيفة المشتبه به هي "تحديد أماكن إقامة ومكاتب الرئيس السابق ومراقبتها والحصول على أسلحة نارية ومركبات لاستخدامها في الاغتيال"، وبعد السفر إلى دالاس مع المخبر لتصوير منزل بوش بالفيديو التقط المتهم المزيد من اللقطات في معهد جورج دبليو بوش.

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