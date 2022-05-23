الصين: الولايات المتحدة "تلعب بالنار" في ملف تايوان

المصدر: بكين - أ ف ب

اعتبر مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني الاثنين أن الولايات المتحدة "تلعب بالنار"، وفق ما ذكرت وكالة شينخوا الصينية الرسمية، بعدما أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن بلاده مستعدة للدفاع عن الجزيرة عسكريًا في وجه أي غزو صيني.

وقال تجو فينغليان وهو متحدث باسم المجلس الذي غالبًا ما يُعتبر بمثابة الحكومة الصينية، إن الولايات المتحدة "تستخدم ورقة تايوان لاحتواء الصين وستحترق بنفسها".

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