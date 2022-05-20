البرلمان الروسي يدرس السماح لمن فوق الأربعين بالالتحاق بالجيش

المصدر: لندن - رويترز

في مؤشر على حاجة روسيا الملحة لتعزيز جهودها الحربية في أوكرانيا، قال البرلمان اليوم الجمعة إنه سيدرس مشروع قانون يسمح للروس الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما والأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 30 بالالتحاق بالجيش.

وقال الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما، المجلس الأدنى في البرلمان، إن هذه الخطوة ستمكن الجيش من الاستفادة من مهارات المتخصصين الأكبر سنا.

وأضاف "لاستخدام الأسلحة عالية الدقة وتشغيل الأسلحة والمعدات العسكرية، هناك حاجة إلى متخصصين على درجة عالية من الاحترافية. وتظهر التجربة أنهم يصبحون كذلك في سن 40-45".

وفي السابق، كان بإمكان الروس الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عاما والأجانب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما فقط التعاقد مع الجيش.

وعانت روسيا من انتكاسات ضخمة وخسائر فادحة في الأفراد والمعدات في الحرب المستمرة منذ 86 يوما، مما دفع المحللين العسكريين الغربيين إلى القول إنها بحاجة ماسة إلى حشد المزيد من الجنود.

وقال المجلس إن المبادرة المزمعة ستجعل من السهل أيضا تعيين أطباء ومهندسين مدنيين ومتخصصين في العمليات والاتصالات.

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