«حزب الله» يحض على «التعاون» بعد انتخابات لا أغلبية فيها لأي فريق

المصدر: بيروت ■ أ.ف.ب

دعا الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصرالله أول من أمس، الكتل النيابية في البرلمان اللبناني الجديد إلى التعاون بعد انتخابات لم ينجح فيها أي طرف بتحقيق أغلبية صريحة، وشهدت صعود تمثيل النواب المستقلّين والتغييريين.

وقال نصرالله في كلمة تناول فيها نتائج الانتخابات النيابية التي جرت الأحد «نحن أمام مجلس نيابي مكوّن من كتل نيابية ومستقلّين ولا يوجد فريق سياسي اليوم في البلد لديه الأكثرية النيابية»، مقرّاً للمرة الأولى بخسارة حزبه مع حلفائه الأغلبية في البرلمان.

وحصد «حزب الله» مع حليفيه حركة أمل والتيار الوطني الحر أقلّ من 65 مقعداً مطلوبة لتحقيق الأغلبية في البرلمان اللبناني المكوّن من 128 مقعداً، بعد أن كان لديه مع حلفائه نحو 70 نائباً في البرلمان المنتهية ولايته.

وأجريت الانتخابات النيابية في ظلّ أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في تاريخه حيث تراجعت قيمة العملة الوطنية أكثر من 90% مقابل الدولار، وتضاعف معدّل البطالة ثلاث مرات تقريباً إلى 30% منذ عام 2019.

وحضّ نصرالله جميع الأطراف على التعاون، محذّراً من أنّ بديل الشراكة والتعاون هو «الفراغ والفوضى والفشل»، داعياً إلى «تهدئة السجالات الإعلامية من جميع الأطراف، وجميعنا معنيون بتهدئة البلد، فالسجال لن يوصلنا لنتيجة».

والحزب المدعوم من إيران يبقى القوة الأكثر نفوذاً على الساحة السياسية، ويمتلك ترسانة عسكرية ضخمة يقول إنها لمواجهة إسرائيل، لكنّ معارضيه يتهمونه باستخدامها «للترهيب» في الداخل ولبناء «دولة ضمن الدولة».

وقال نصرالله إنّ الانتخابات دحضت «اتّهام فريقنا السياسي بتعطيل الانتخابات والتمديد للمجلس النيابي كما كذبة الانتخابات في ظلّ السلاح».

وأدرجت الولايات المتحدة «حزب الله» في قائمتها للمنظمات الإرهابية في عام 1997، في خطوة مهّدت لفرض عقوبات مصرفية واقتصادية على التنظيم والمتعاونين معه.

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