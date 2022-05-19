الملك عبد الله الثاني يصف باسم عوض الله بـ "خائن الأمانة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وصف العاهل الأردني عبد الله الثاني رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله بأنه "خائن الأمانة"، على خلفية القرار الملكي لتقييد تحركات واتصالات ولي العهد السابق حمزة بن حسين.

وقال العاهل الأردني أن الأمير حمزة حرف ما دار بينه وبين رئيس هيئة الأركان المشتركة، مدّعيا زيارة رئيس هيئة الأركان لمنزله بشكل مفاجئ، في حين جاء اللقاء في الزمان والمكان اللذين حددهما هو.

وأضاف الملك أن الأمير قدم سرداً مشوّهاً عن دوره في قضية الفتنة، متجاهلا ما تكشّف للملأ من حيثيّات لعلاقته المريبة واتّصالاته مع خائن الأمانة باسم عوض الله، وحسن بن زيد، الذي كان يعلم أخي جيدا أنّه طرق أبواب سفارتين أجنبيتين مستفسرا عن إمكانية دعم بلديهما في حال ما وصفه بحدوث تغيير في الحكم.

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