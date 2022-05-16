مقتل 3 مواطنين سوريين في انفجار عبوتين ناسفتين بدمشق

المصدر: دمشق - د ب أ

أعلنت الشرطة السورية اليوم الاثنين مقتل ثلاثة مواطنين سوريين جراء انفجار عبوتين ناسفتين في قرية الدرخبية بريف دمشق.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله إن "عبوة ناسفة وضعها إرهابيون بسيارة في قرية الدرخبية انفجرت صباح اليوم، وتبعها بوقت قصير انفجار عبوة أخرى بالقرب من مكان انفجار الأولى ما تسبب باستشهاد ثلاثة مواطنين".

وأضاف المصدر أن "انفجار العبوتين أدى أيضاً إلى وقوع أضرار مادية بالسيارات".

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