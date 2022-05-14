الأسد: نتطلع إلى تعزيز العلاقات بين سورية والإمارات

المصدر: دمشق - د ب أ

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد اليوم السبت عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات والشراكات بين سورية والإمارات في الميادين كافة ، استنادا إلى ما يجمع الشعبين من روابط ومصالح مشتركة.

جاء ذلك في برقية تهنئة بعث بها الأسد إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة انتخابه رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة من قبل المجلس الأعلى للاتحاد، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) اليوم.

وأعرب الأسد عن تمنياته لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن يكون النجاح والتوفيق حليفه على الدوام لاستكمال مسيرة النهضة.

وأشار الأسد إلى دور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد القيادي على مدى السنوات الماضية في وصول دولة الإمارات إلى مكانة رائدة على مستوى المنطقة والعالم في ميادين التنمية الاقتصادية والعلمية، وتسخير هذه المكانة لمد الجسور وبناء علاقات استراتيجية متينة مع دول العالم تحقيقاً لمصالح الإمارات والمنطقة العربية عموما.

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