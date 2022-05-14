المملكة المغربية تعلن الحداد على وفاة الشيخ خليفة بن زايد لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام

المصدر: الرباط - وام

أصدر الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة أمره السامي بإعلان الحداد الرسمي بالمملكة لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم حدادا على فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" وتنكيس الأعلام الوطنية على المباني الحكومية والإدارات والأماكن العمومية، وكذا بسفارات وقنصليات المغرب بالخارج.

وقال الديوان الملكي المغربي في بيان إن المملكة المغربية إذ تشاطر آل نهيان الكرام والشعب الإماراتي الشقيق أحزانهم في هذا المصاب الجلل، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لتدعو الله تعالى أن يلهمهم جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يتغمد الفقيد المبرور برحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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