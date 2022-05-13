البرازيل تعلن الحداد الرسمي لـ3 أيام على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

المصدر: برازيليا - وام

أعلن فخامة الرئيس جايير مسيس بولسوناررئيس جمهورية البرازيل و الحداد الرسمي في جميع أنحاء البرازيل ، لمدة ثلاثة أيام ، اعتبارا من اليوم حدادا على فقيد الوطن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" .

وجاء في مرسوم أصدره الرئيس جايير مسيس بولسونارو " يعلن الحداد الرسمي في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أيام، اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم، كعلامة حزن على وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

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