ماكرون: وفاة الشيخ خليفة خبر مفجع
قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، العزاء في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.
وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية على موقع "تويتر": "أفجعنا خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".
وتابع "أعرب عن تعاطفي مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأسرته وشعب الإمارات".
أفجع خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إمارة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 13, 2022
وأعرب عن تعاطفي مع شقيقه ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسرته والشعب الإمارات.
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