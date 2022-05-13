ماكرون: وفاة الشيخ خليفة خبر مفجع

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، العزاء في وفاة المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية على موقع "تويتر": "أفجعنا خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع "أعرب عن تعاطفي مع شقيقه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأسرته وشعب الإمارات".

أفجع خبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان إمارة أبو ظبي والإمارات العربية المتحدة.

وأعرب عن تعاطفي مع شقيقه ولي العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسرته والشعب الإمارات. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 13, 2022

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