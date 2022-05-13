رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية: سنتذكر إسهامات خليفة إلى الأبد

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نعى رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية بيناراي فيجايان، المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال بيناراي فيجايان: "حزين للغاية لوفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، الذي حافظ دائماً على العلاقات الودية مع ولاية كيرالا. لقد كان قائداً ذا رؤية ولعب دوراً رئيسياً في سير الإمارات نحو الحداثة. سنتذكر إسهاماته إلى الأبد".

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