أمير قطر ينعى الشيخ خليفة بن زايد ويعلن الحداد وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام

المصدر: الدوحة - وام

نعى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ببالغ الحزن والأسى المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة 13 مايو.

وقال صاحب السمو أمير دولة قطر في بيان صادر عن الديوان الأميري : " إن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان كان قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، داعياً سموه الله تعالى أن يتغمد الراحل الكبير بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته

ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان ".

وفيما يلي نص البيان الذي نقلته وكالة الأنباء القطرية :

بسم الله الرحمن الرحيم ..

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له إن شاء الله أخينا العزيز صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

لقد فقدنا برحيله قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته.

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وأن يلهم أسرة آل نهيان الكرام وحكومة وشعب دولة الإمارات الشقيق والأمتين العربية والإسلامية الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأمر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإعلان الحداد في قطر لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام.

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