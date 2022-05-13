"التعاون الإسلامي": خليفة بن زايد أحد أبرز القادة الحكماء في العالم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نعت "منظمة التعاون الإسلامي"، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الذي انتقل إلى جوار ربه راضياً مرضياً اليوم الجمعة 13 مايو.

وتقدمت المنظمة بخالص التعازي وأصدق المواساة لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً، والأمة الإسلامية جمعاء، بهذه الخسارة الكبيرة.

وقال الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، إن الشيخ خليفة بن زايد كان أحد أبرز القادة الحكماء في العالم، وأرسى دعائم التنمية في الإمارات الحديثة، وأسهم في دعم وتمكين ونهضة الدولة، وبروزها في محيطها العربي والإسلامي والدولي.

وأكد أن المغفور له صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أسهم بحكمته وقدرته على العطاء في مسيرة الإمارات ونموها وتطورها، مبيناً أنه كان أحد أبرز القادة في العمل الإنساني داخل الإمارات وخارجها.

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