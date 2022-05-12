الأمم المتحدة تحقق في الفظائع المنسوبة للقوات الروسية في أوكرانيا

المصدر: جنيف - أ ف ب

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس بغالبية كبيرة على فتح تحقيق حول فظائع منسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا.

ويطلب القرار الذي حظي بموافقة 33 عضوا مقابل معارضة عضوين هما الصين وإريتريا وامتناع 12 عضوا عن التصويت، أن تجري اللجنة الدولية للأمم المتحدة حول أوكرانيا "تحقيقا" في شأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي نهاية فبراير وفي مارس 2022، وذلك "بهدف محاسبة المسؤولين" عنها.

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