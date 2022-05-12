الصين تنفي فرض إغلاق في بكين.. والسكان يتكالبون على شراء السلع الغذائية

المصدر: بكين - د ب أ

نفى مسؤولو العاصمة الصينية بكين أنه سوف يتم غلق المدينة وحثوا المواطنين على عدم تخزين السلع الغذائية، فيما تدفق السكان على متاجر البقالة وسط تزايد القلق من أنه سوف يتم تكثيف استجابة العاصمة لتفشي كوفيد-19 المستمر، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

وقال شو هيجيان، وهو ناطق باسم حكومة بلدية بكين في إيجاز صحافي اليوم الخميس، إن التكهنات من أنه سوف يتم إغلاق بكين أو إدخالها في "فترة هدوء" هي محض شائعات.

وأضاف أن سكان المدينة الذين يبلغ تعدادهم نحو 20 مليون نسمة ليسوا بحاجة للقلق بشأن الامداد الغذائي ولن يتم وقف خدمة التوصيل للمنازل.

وجرى أيضا تمديد أوقات التوصيل عبر تطبيقات البقالة على الإنترنت لعدة ساعات.

شهدت بكين تسجيل 26 إصابة جديدة بكوفيد خلال الأربع وعشرين ساعة التي انتهت الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي، ولم يتم تسجيل سوى أربع إصابات محلية وفي ظل سياسة الصين الخاصة بصفر كوفيد، يتم عزل كل الحالات الإيجابية ومخالطيهم في مواقع حجر صحي حكومية.

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