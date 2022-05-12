رئيس التشيك يوافق على تطوع 100 من مواطنيه للقتال في أوكرانيا

المصدر: براغ - د ب أ

حصل أكثر من 100 مواطن تشيكي على موافقة رئاسية للتوجه إلى أوكرانيا والانضمام إلى القتال ضد الغزو الروسي، بحسب ما ذكره متحدث باسم الرئيس ميلوس زيمان.

ويحظر القانون التشيكي على المواطنين القتال لصالح جيوش أجنبية. ورغم ذلك، يمكنهم القيام بذلك إذا حصلوا على تصريح خاص.

ووافق زيمان حتى الآن على أكثر من 100 طلب منفصل، حسبما قال المتحدث الرئاسي.

ويتعين موافقة رئيس الوزراء بيتر فيالا على هذه التصاريح لكي تصبح قانونية، إلا أن متحدثا قال إنه لا يوجد سبب لتوقع أنه سيوقفها.

ودعا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، المتطوعين إلى الحضور إلى بلاده والقتال لصالحها، قائلا إنه سيؤسس "فرقة دولية".

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