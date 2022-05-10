تسريب معلومات مخابراتية أميركية عن أوكرانيا.. وبايدن مستاء

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، للصحفيين، الاثنين، إن الرئيس جو بايدن مستاء بسبب تسريبات لوسائل إعلام إخبارية تنسب فيها المخابرات الأميركية الفضل فيما يبدو إلى نفسها في مساعدة أوكرانيا في استهداف سفينة روسية وجنرالات روس في أوكرانيا.

وقالت "الرئيس كان مستاء من التسريبات. رأيه أنها تنطوي على مبالغة لدورنا، وبيان غير دقيق، وأيضا، تقليل من دور الأوكرانيين وقيادتهم، ولم يشعر أنها كانت بناءة".

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