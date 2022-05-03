الرئيس الأوكراني بحذر من نشوب "حرب عالمية ثالثة" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة.

وقال زيلينسكي في حوار مع قناة "العربية" إن الحرب في الوقت الراهن محصورة بالأراضي الأوكرانية ولم تنتقل إلى روسيا، مشيرا إلى أن الجيش الأوكراني لا يقوم بعمليات عسكرية ضد الأراضي الروسية.

وأكد زيلينسكي أن القوات الأوكرانية تدافع عن أراضيها ولا تطمع باحتلال أراض روسية.

وشدد زيلينسكي أن كييف لا تخشى الوجود العسكري الروسي والانفصاليين في مولدوفا، موضحا أن انفصاليي مولدوفا غير مدربين ويخشون مواجهة الجيش الأوكراني.

وأضاف زيلينسكي أن صور الأقمار الصناعية تظهر محاصرة السفن الروسية للموانئ الأوكرانية، لافتا إلى أنه لا تواجد في البحر الأسود إلا للسفن التي ترفع العلم الروسي.

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