ترامب يستأنف على حكم يلزمه بدفع 10 آلاف دولار يوميا

المصدر: د ب أ

قدم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى استئناف ضد حكم أصدره قاض في نيويورك يدينه بازدراء المحكمة وفرض غرامة يومية بقيمة 10 آلاف دولار لعدم التزامه بأمر استدعاء في تحقيق بالاحتيال المدني، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء

ويهدف الاستئناف الذي تم تقديمه اليوم في مانهاتن إلى إلغاء حكم صدر في 25 أبريل الجاري يقضي بأن ترامب انتهك أمرا للمحكمة بتسليم سجلات لممثلة الادعاء العام بنيويورك ليتيتا جيمس، التي تحقق في تقديرات أصول يحتمل أن تكون مضللة، في شركة الرئيس السابق للعقارات.

ولم يشر الطلب، الذي قدمته ألينا هابا محامية ترامب، إلى تفاصيل الدفوع التي ستقدمها في الطعن. وقالت في وقت سابق إنها مستعدة إلى القسم على أن ترامب ليس لديه أي سجلات ليسلمها.

وذكرت ليتيتا جيمس، وهي ديمقراطية، في بيان أنها الطعن هو محاولة أخرى لتأخير تحقيقها.

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