رداً على لافروف.. واشنطن تؤكد أن الحديث عن تصعيد نووي يفتقر إلى المسؤولية

المصدر: واشنطن - رويترز

انتقدت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن احتمال نشوب حرب نووية، قائلة إن الحديث الفضفاض عن التصعيد النووي هو "قمة اللامسؤولية".

وكان لافروف قد حذر الغرب أمس الاثنين من الاستهانة بالمخاطر المتزايدة لحدوث صراع نووي حول أوكرانيا، وقال إنه يرى أن ما يفعله حلف شمال الأطلسي بإمداد أوكرانيا بالأسلحة يعني "في جوهره أن التحالف الغربي ضالع في حرب بالوكالة مع روسيا".

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