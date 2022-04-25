مقتل أربعة أشخاص طعناً في لندن.. وتوقيف مشتبه به

المصدر: لندن - أ ف ب

قتلت ثلاث نساء ورجل طعنا في شقة في جنوب شرق لندن فيما أوقف مشتبه فيه في العشرين من العمر على ما أعلنت الشرطة الاثنين.

وعثرت الشرطة على الضحايا الذين كانوا على معرفة ببعضهم البعض على ما يبدو، صباح الاثنين بعدما استدعيت خلال الليل بسبب ازعاج في حي ساوثوارك اللندني.

وقال كولن وينغروف المسؤول عن شرطة لندن في تلك المنطقة إن عناصر الشرطة "وقعوا على اكتشاف مروع مع وجود أربعة أشخاص مطعونين". ورغم الهجود المبذولة تعذر انعاشهم وأعلنت وفاتهم في المكان.

وتبلغ النساء الثلاث 60 و40 و30 عاما تقريبا. أما الرجل فستيني.

وأوقف مشتبه فيه في العشرين من العمر تقريبا في المكان ووضع في الحبس على ذمة التحقيق بتهمة القتل على ما أضاف وينغروف موضحا أن الشرطة تبحث عن شخص آخر على صلة بهذه القضية. وأرسلت الشرطة تعزيزات إلى الحي لطمأنة السكان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news