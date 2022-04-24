محمد بن زايد يهنئ ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً لفرنسا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

هنَّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ايمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا.

وقال سموه، اليوم، عبر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "خالص التهاني إلى صديقي ايمانويل ماكرون بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لفرنسا، وأصدق الأمنيات من دولة الإمارات لفرنسا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار".

وأكد سموه أنه يتطلع مع الرئيس الفرنسي إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتعزيز فرص جديدة للتعاون المشترك.

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