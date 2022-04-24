رغم فوز ماكرون .. لوبان: النتائج تقول أن الفرنسيين ممتعضون منه !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اعتبرت مرشحة حزب "التجمع الوطني" الفرنسي مارين لوبان النتائج الأولية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المعلنة بعد إغلاق صناديق الاقتراع في فرنسا، أنها كانت "نصرا رائعا" لها.

وقالت لوبان خلال تجمع حاشد للناخبين بثته القنوات التلفزيونية الفرنسية: "كانت هذه النتيجة انتصارا رائعا لنا، وبالنسبة لنا، كما هو الحال بالنسبة لملايين الأوروبيين، فإن هذه النتيجة ترمز للامتعاض الشديد من النظام الحالي".

وانتخب ماكرون (44 عاما) بعد حصوله على 58 في المئة من الأصوات، مقابل 42 في المئة للمرشحة لوبان (53 عاما)، بحسب النتائج الأولية.

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