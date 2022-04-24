أمريكيون يسخرون من رئيسهم: "شاهد مخلوقات فضائية أو عملاء روس ارتدوا طاقية الإخفاء" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سخر أمريكيون على وسائل التواصل الاجتماعي، من "المصافحة" غير الموفقة للرئيس الأمريكي جو بايدن في نهاية كلمة عامة ألقاها.

فبعد أن أنهى بايدن خطابه في مدينة سياتل، استدار ومد يده للمصافحة، على الرغم من عدم وجود أحد خلف الرئيس، حسب موقع "روسيا اليوم".

وتذكر مستخدمو الشبكات الاجتماعية، ما حدث مؤخرا عندما ساعد موظف بالبيت الأبيض يرتدي زي أرنب عيد الفصح، الرئيس بايدن على الابتعاد للتخلص من سؤال صعب من صحفي.

وقال أحد المستخدمين: "إنه لأمر مخيف أن نعرف ماذا شاهد بايدن هناك. أرنب عيد الفصح؟".

ورد عليه مستخدم آخر ساخرا: "يجب على الإدارة بالتأكيد أن تضع رجلا في بدلة أرنب خلف بايدن حتى تحدث هذه المصافحة بالفعل".

وقال ثالث: "ربما شاهد أشباح رؤساء الولايات المتحدة السابقين".

وأضاف الأمريكي ساخرا: "ربما شاهد مخلوقات فضائية خفية، أو أن عملاء روس ارتدوا طاقية الإخفاء".

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