الرئيس الأوكراني في تسجيل فيديو "من تحت الأرض": روسيا قد تستخدم سلاحا نوويا ! فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

في تصريح مثير وغير مسبوق، قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي أن ضربة نووية روسية لبلاده قد تكون قريبة.

وظهر زيلينسكي في مقطع فيديو مخاطبا شعبه من منصة محطة مترو كييف الرئيسية "تحت الأرض".

وقال الرئيس الأوكراني، اليوم السبت، إنه يعتقد أن روسيا قد تستخدم سلاحا نوويا، لكنه لا يريد أن يتصور إمكانية حدوث ذلك.

وسبق لزيلينسكي أن ظهر بخلفية تشبه ثكنة حربية، كما ظهر في قبو بملابس عسكرية، وبذقن غير حليق، لإيصال رسائل تشجيعية للشعب الأوكراني، ورسائل تحمل معاني "المعاناة وسط الحرب" للجانب الغربي حسب "سكاي نيوز عربية".

وكان زيلينسكي، قد قال في وقت سابق السبت، إنه سيلتقي وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين في العاصمة كييف، الأحد.

يشار إلى أن زيارة أوستن وبلينكن ستكون الأولى من نوعها، التي يقوم بها ممثلون للحكومة الأميركية لأوكرانيا منذ 24 فبراير، تاريخ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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