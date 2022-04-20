جماجم بشرية في احد أنهار العراق

المصدر: موقع الامارات اليوم

أثارت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي موجة من الخوف والجدل في العراق، ووثقت هذه المقاطع جماجم بشرية تطفو في أحد أنهار نهر شرقي العراق.

وبحسب نشطاء، ووسائل إعلام محلية، فإن الفيديو المصور في نهر ديالى شرقي العراق، يعود لمجموعة صيادين عثروا على جماجم بشرية أثناء صيدهم.

وبحسب تغريدة للمرصد العراقي لحقوق الإنسان، فإن هذه الجماجم ربما تعود للحرب الطائفية بين 2006 - 2007 أو لإحدى عمليات التصفية التي قام بها تنظيم "داعش" الإرهابي أو جماعات مسلحة أخرى.

ولم تصدر السلطات العراقية حتى الآن أي توضيح بشأن ما ظهر في الفيديو.

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