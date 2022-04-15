الدفاع الروسية: اسقاط مروحية أوكرانية وقصف على مصنع للآليات بضواحي كييف

المصدر: وكالات

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم، أن منظومة "إس -400" الروسية أسقطت مروحية أوكرانية من طراز "مي-8" هاجمت يوم أمس قرية كليموفو في منطقة بريانسك.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة إعلامية: "أسقط نظام صواريخ "إس -400" المضاد للطائرات، مقاتلة أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة قرية غورودنيا بمنطقة تشيرنيهيف، أثناء عودتها إلى القاعدة الجوية، والتي هاجمت في 14 أبريل سكان منطقة قرية كليموفو في منطقة بريانسك".

وأضاف كوناشينكوف: "أصابت صواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو خلال الليل سبعة أهداف للعدو. من بينها: في منطقة ياسينوفي (منطقة دونيتسك)، تم تدمير قاذفة صواريخ "توتشكا أو" ونقطة انتشار مؤقتة لتشكيل قومي أوكراني، بما في ذلك ما يصل إلى 20 عربة مدرعة وما يصل إلى 50 قوميًا".

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