الرئيس الأوكراني يشكر شعبه على 50 يوما من المقاومة

المصدر: كييف - د ب أ

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن شكره لشعبه على "المقاومة التي أظهروها على مدار 50 يوما في مواجهة العدوان الوحشي" على بلادهم من جارتهم روسيا.

وقال زيلينسكي في رسالته المصورة اليومية التي نشرها عبر منصته على موقع تيليجرام في وقت متأخر من يوم الخميس " الشكر للرب، وللقوات المسلحة الأوكرانية وشعبنا- دافعنا عن معظم مناطق بلادنا".

وتابع زيلينسكي"50 يوما من دفاعنا هو انجاز. انجاز لملايين الأوكرانيين".

وقال الرئيس الأوكراني أيضا إنه يتذكر اليوم الأول من العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، " لم يكن أحد على يقين من نجاتنا".

وأوضح زيلنسكي أن كثيرين نصحوه بمغادرة البلاد. وقال" لقد نصحونا بأن نستسلم للاستبداد بموجب الأمر الواقع". لكنهم لا يعرفون الأوكرانيين ولا يعرفون مدى شجاعتهم وإلى أي مدى يقدرون الحرية " للعيش بالطريقة التي نريدها".

وشكر الزعيم الأوكراني أيضا جميع داعمي بلاده.

وقال إنه خلال 50 يوما نظر إلى الكثير من الزعماء السياسيين بطريقة مختلفة، مشيرا إلى أنه رأى "كرما كبيرا" في أولئك الذين ليسوا أغنياء وعزما في أولئك الذين لم يأخذهم الآخرون على محمل الجد.

ولكن زيلينسكي قال إنه رأي بعض السياسيين يتصرفون وكأنهم ليس لديهم أي سلطة.

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