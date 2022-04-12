السيسي: أزمة ارتفاع أسعار السلع مستمرة ويجب أن يكون المكسب معقول (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توقع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استمرار أزمة ارتفاع أسعار السلع العالمية، ودعا المحافظين إلى بذل المزيد من الجهود لضبط الأسعار.

وقال السيسي في تصريحات متلفزة أثناء حديثه مع المحافظين عبر الفيديو، الثلاثاء، إنه مطمئن بشدة لتواجد السلع الغذائية سواء كانت أساسية أو غير أساسية، مشيرا إلى أن المهم الآن هو "تكلفة السلع".

وقال للتجار: "يجب أن يكون المكسب معقول"، كما دعا المحافظين أثناء حديثه معهم إلى العمل على زيادة متابعتهم للأسواق للتأكد من توافر السلع بأسعار معقولة حتى لا تزداد الأعباء على المواطنين.

وقال: "لا نعرف إلى متى ستستمر الأزمة. الأزمة قد تطول وقد تبقى آثارها معنا، لذلك يجب أن يكون لدينا تصور بتوفير السلع حاليا وفي الشهور المقبلة وضبط الأسعار".

ووجه السيسي حديثه للمحافظين قائلا: "لما المواطن يلاقيني جنبه (إلى جواره) في الشارع، هيقول الدولة شايفاني (تراني) وبتحس بيا (تشعر بي).. يجب الاستماع للمواطنين حتى نكون نبضهم".

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