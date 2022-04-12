الأردن يعلن نجاح عملية جراحية للملك عبدالله في ألمانيا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء، أن الملك عبدالله الثاني خضع لعملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي في إحدى المستشفيات الألمانية، وتكللت بالنجاح.

وقال الديوان الملكي الهاشمي، في بيان، إن الملك عبدالله الثاني "أجرى اليوم الثلاثاء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري، وتكللت بفضل الله ورعايته بالنجاح".

وأضاف البيان أن الملك سيقضي، بناء على نصيحة الأطباء، فترة راحة بعد العملية التي جرت في إحدى المستشفيات المتخصصة في مدينة فرانكفورت الألمانية، قبل عودته إلى أرض الوطن.

وغادر الملك عبدالله الأردن، الأحد الماضي، متوجها إلى ألمانيا من أجل عملية الانزلاق الغضروفي، فيما أدى ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله اليمين الدستورية نائبا للملك.

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